(ANSA) – L’AQUILA, 10 FEB – E’ stata del 43 per cento l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Abruzzo fino alle ore 19 di oggi. Nelle precedenti consultazioni era stata

del 45,10%. Il dato è stato diffuso sul portale Eligendo. I seggi

chiudono alle 23. Lo spoglio inizierà subito dopo. (ANSA).