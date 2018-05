Voto, proclamazione eletti in Molise slitta a prossima settimana

CAMPOBASSO – La proclamazione degli eletti alla Regione Molise slitta alla prossima settimana. La commissione elettorale avrà bisogno di ulteriore tempo per il controllo dei voti nei 136 comuni. Una operazione lunga e complessa anche perché è la prima volta che i molisani votano con la nuova legge elettorale. Le procedure di verifica sono rigorose per evitare al minimo i ricorsi che degli eventuali candidati esclusi. In base ad una prima valutazione dovrebbero entrare in Consiglio tre esponenti di Forza Italia: Nicola Cavaliere, Armandino D’Egidio e Roberto di Baggio, Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti per Orgoglio Molise. Due posti alla Lega di Matteo Salvini: Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. Per i Popolari per l’Italia Vincenzo Niro e Andrea di Lucente. Salvatore Micone per l’Unione di Centro. In quota di Fratelli d’Italia Quintino Pallante. Infine, sempre in maggioranza, Michele Iorio, a rischio sospensione per gli effetti della legge Severino dopo la condanna per abuso d’ufficio. Al suo posto dovrebbe subentrare Eleonora Scuncio. A completare il quadro della maggioranza Donato Toma, eletto neo presidente della Regione Molise. Sei i consiglieri del M5s: Andrea Greco, Valerio Fontana, Fabio De Chirico, Vittorio Nola, Angelo Primiani, Patrizia Manzo. Due per il Pd: Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli.