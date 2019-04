Yamaha R3 Cup: Torrebruna omaggia il suo campione di motociclismo

TORREBRUNA – La Asd “NICOLA GIANICO MOTO FAN CLUB” ha organizzato a Torrebruna, per il prossimo 18 maggio, la presentazione della Moto YAMAHA R3 con la quale il giovane e promettente campione delle due ruote, Nicola Gianico, correrà sui circuiti di gara per l’anno 2019. Lo scorso anno il pilota di Torrebruna ha corso il trofeo amatori con Yamaha 600. Quest’anno è impegnato nelle gare del “Yamaha R3 Cup” e tra pochi giorni, il 5 maggio, correrà sulla pista del Mugello, il 9 giugno a Vallelunga, poi il 7 luglio ancora al Mugello e il 29 settembre a Misano. Intanto l’appuntamento a Torrebruna, per ricevere l’abbraccio dei suoi compaesani, è per il 18 maggio alle 17:30 in Piazza Caduti del Lavoro (Piazzetta San Rocco).