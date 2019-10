Autobus studenti finalmente in transito sulla mulattiera, ma si cerca una soluzione definitiva

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Habemus Papam. Da questo pomeriggio la famosa mulattiera è tornata ad ospitare gli studenti. Bene, ma non basta. Vedremo come la Regione Abruzzo intende muoversi, rispondendo anche alla risoluzione del consigliere Silvio Paolucci. Verranno utilizzati due minibus? Collaborerà con la Provincia di Isernia? Darà risorse al Comune per organizzare il trasporto? Il transito verrà garantito sempre da Cerella con il minibus che avrà a disposizione dal primo dicembre, come promesso? Ci sono due mesi di tempo per non far ripiombare studenti e pendolari nel viaggio della speranza. Nessuno può tirarsi indietro».

Così Enzo Fangio, consigliere comunale di Castiglione Messer Marino, dopo l’ok, sia pure momentaneo, al passaggio degli autobus sulla ex statale Istonia.