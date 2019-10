Caccia, peso record da 240 kg in Molise: ma è davvero un cinghiale o è una bufala?

Esemplari di cinghiale sempre più grandi in Molise, stando almeno alle cronache giornalistiche. Nei giorni scorsi l’Eco ha dato notizia di un esemplare enorme, prelevato in agro di Bagnoli del Trigno, che ha portato la bilancia a piazzarsi sulla soglia record di 205 chilogrammi. Un vero mammut, ma anche quel record sembra ormai essere stato superato, per ben due volte. Infatti il Quotidiano del Molise, blasonata testata regionale, dà notizia di due abbattimenti eccezionali: un cinghiale prelevato in agro di Busso, ai confini con il territorio comunale di Baranello, che avrebbe superato il precedente record arrivando a pesare 212 chilogrammi e un altro mastodonte abbattuto nei boschi che circondano Petrella Tifernina che avrebbe fatto schizzare la bilancia addirittura sulla soglia impensabile di 240 chilogrammi. A questo punto, visto che si tratta di dichiarazioni rese alla stampa dagli stessi cacciatori, senza controprove della bilancia da parte dei giornalisti, la domanda che sorge spontanea è: si tratta davvero di cinghiali enormi oppure di bufale?

Francesco Bottone

tel: 3282757011

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI