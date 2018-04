Caccia, Di Pietro: «Dagli Atc un attacco politico, i pagamenti sono stati effettuati proprio oggi»

RICEVIAMO dal consigliere regionale delegato alla Caccia, Cristiano Di Pietro, e pubblichiamo:

«Ho letto con attenzione e con amarezza le dichiarazioni rilasciate dai presidenti Atc del Molise in cui mi si accusa apertamente di non mantenere le promesse fatte. Non amo le polemiche, ma dopo questo duro attacco mi preme sottolineare e far sapere ai vertici degli ambiti regionali che mentre loro erano impegnati nella stesura di un comunicato al vetriolo, il responsabile regionale del servizio bilancio era in banca con il relativo mandato di pagamento n. 1764 riguardante proprio i fondi spettanti agli Ambiti.

Un’informazione che avrebbero tranquillamente potuto avere interpellando direttamente il sottoscritto, visto il rapporto collaborativo e il dialogo che ho da sempre cercato di instaurare con gli addetti ai lavori per il bene della caccia e dei cacciatori molisani. A volte si pagano le lungaggini burocratiche diventando capri espiatori di tutti i mali, ma questa volta dico no ad una mera strumentalizzazione di natura politica che si colloca, guarda caso, a distanza di meno di due settimane dal voto. Con l’intenzione di ascoltare i problemi degli ambiti, facendo quanto è in mio potere per risolverli, mi sono impegnato a sollecitare le spettanze dovute. Non sono trascorsi 30 giorni, ma 35 e dunque quello degli Atc è un attacco gratuito. Tanto è cambiato grazie al duro lavoro svolto che ha portato all’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, di un buon calendario venatorio pubblicato nel mese di giugno rispettando i tempi previsti per legge, per non parlare della caccia di selezione e del relativo Regolamento che, viste le difficoltà sollevate sempre dagli ambiti, ci siamo impegnati a modificare. Massima apertura e collaborazione da parte mia sempre, com’è giusto che sia. Pertanto continuo a ripetere che la mia priorità resta il settore caccia, ma occorre cambiare innanzitutto la mentalità di molti che deve andare al di là dell’appartenenza politica, lavorando principalmente e soprattutto per il bene dei cacciatori molisani».

Il Consigliere Regionale

Cristiano Di Pietro