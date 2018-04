Cacciatore formato: nel Vastese solo un cacciatore per squadra sarà ammesso al corso

Cacciatore formato: al primo corso nel Vastese solo un cacciatore per squadra.

E’ la voce che arriva dal comitato di gestione dell’Atc Vastese a commento del lancio del primo corso per cacciatore formato in svolgimento oggi presso l’Atc Pescara.

«Siamo pronti anche noi – spiegano dal comitato di gestione – e dopo la festa del Primo Maggio usciremo con la data del corso. Una cosa è certa, abbiamo aspettato questo primo corso a Pescara per vedere come la Regione vuole che sia impostato il corso al fine di effettuare corsi i più simili possibile in tutti gli Atc».

Va ricordato che è un corso di appena sei ore, come da delibera regionale n. 823 del 5 dicembre 2016 che lo ha istituito, durante il quale i cacciatori di selezione saranno informati e formati da un veterinario della Asl sulle tecniche di manipolazione delle carni selvatiche dopo l’abbattimento e l’eviscerazione. Un corso che permetterà ai cacciatori la successiva commercializzazione delle carni, anche a ristoranti e macellerie o a privati. Dopo un anno e mezzo dalla delibera di giunta firmata dall’assessore Dino Pepe, finalmente l’Atc Pescara ha avviato questo primo corso che farà da apripista per gli altri che seguiranno negli altri Atc della regione.

«Una cosa già la sappiamo, – continuano dal Coges del Vastese – e cioè che i corsi verranno effettuati su un numero massimo di una cinquantina di partecipanti e visto che le squadre presenti sul nostro territorio sono una cinquantina, per il primo corso prenderemo una persona per ogni squadra. Se poi qualcuno rinuncia inseriremo altri partecipanti presi tra quelli che hanno presentato domanda di pre-iscrizione».

Al momento le pre-iscrizioni, sempre da voci circolate, risultano superiori al centinaio. Basterebbero tre o quattro giorni, visto che il corso dura sei ore appena, per smaltire tutte le richieste.

Francesco Bottone

