Carne di cinghiale in ristoranti e macellerie, a Pescara il primo corso da cacciatore formato

E’ l’Atc di Pescara il primo in Abruzzo a dare seguito alla delibera di giunta regionale n. 823 del 5 dicembre 2016.

Nella delibera a firma dell’assessore regionale Dino Pepe si legge infatti che i corsi «sono a carico del Servizio veterinario della Asl e sono organizzati dagli organismi preposti», quindi Regione, Province e Atc.

La qualifica di cacciatore formato si ottiene dopo il corso di formazione e dopo aver superato un test di verifica. I corsi, secondo quella delibera regionale, dovranno avere durata minima di sei ore e trattare di riferimenti normativi, quadro anatomico, fisiologico e comportamentale della selvaggina selvatica, comportamenti anomali e modificazioni patologiche e soprattutto norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate per la manipolazione, trasporto, eviscerazione del capo prelevato. Infine disposizione legislative concernenti l’igiene pubblica e degli animali per la commercializzazione e la cessione diretta delle carni di selvaggina.

Il cacciatore formato è abilitato quindi alla commercializzazione della selvaggina, ma in quel caso il capo abbattuto deve obbligatoriamente passare per un centro di lavorazioni riconosciuto, e alla cessione diretta di piccole quantità di carne selvatica. Per cessione diretta, si legge sulla delibera di Giunta regionale, «si intende la fornitura a livello locale, provincia e province contermini, direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, o di somministrazione a livello locale», quindi anche le macellerie e i ristoranti e le sagre di paese. Il “piccolo quantitativo” in base alle norme europee vigenti è fissato, per la selvaggina di grossa taglia, in tre capi interi per cacciatore nell’arco di un anno, mentre per la piccola selvaggina il quantitativo è di 500 capi/cacciatore/anno.

Il 28 aprile prossimo, secondo quanto riferito dagli uffici regionali, il primo corso per cacciatore formato partirà presso l’Atc di Pescara.

L’Atc Vastese sta già raccogliendo le pre-iscrizioni e presumibilmente il corso partirà appena dopo Pasqua.

Francesco Bottone

effebottone@gmail.com

tel: 3282757011