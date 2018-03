VASTO (CH) – Cacciatore formato, Campitelli: «Sentita la Asl, si parte con i corsi. Subito le pre iscrizioni».

Il presidente dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese interviene sulla questione sollevata dall’Eco.

Antonio Campitelli, neo eletto presidente dell’Atc Vastese, replica al nostro articolo dichiarando che i corsi da cacciatore formato sono ormai in dirittura d’arrivo.

«Ho sentito la Asl e ci ha assicurato che i corsi si terranno a brevissimo. – spiega il presidente Campitelli – Già dalla prossima settimana avvieremo le pre iscrizioni, che ci servono per avere una stima dei cacciatori interessati. A quel punto, quando avremo questi dati, insieme al servizio veterinario della Asl stabiliremo le modalità operative dei corsi e la tempistica. Stiamo comunque lavorando per portare a compimento quanto iniziato dalla precedente gestione in seno all’Atc».

Buone notizie insomma per il mondo venatorio del Vastese. I corsi da cacciatore formato, secondo quanto stabilito da una delibera della Giunta regionale firmata dall’assessore Dino Pepe nell’ormai lontano dicembre del 2016, permetteranno la commercializzazione delle carni selvatiche. Di trasformare cioè un problema, l’elevata presenza di cinghiali nel Vastese, in una risorsa sul territorio.