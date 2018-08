Cinghiali al parco giochi, il sindaco Magnacca chiede aiuto alla Polizia provinciale

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «In merito alla questione cinghiali in paese, informo che ho prontamente segnalato alla Polizia provinciale già qualche giorno fa, così come all’assessore regionale Dino Pepe, la questione. Lunedì scorso la stessa Polizia provinciale ha fatto un sopralluogo in paese per quanto necessario fare».

Telegrafico, ma chiaro, il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, rispetto al “problema” rappresentato dal piccolo branco di cinghiali che ormai vive in paese. L’ultimo avvistamento, quello riprodotto in foto, è di poche ore fa all’interno di un parco giochi proprio davanti ad una struttura di accoglienza per anziani, nella parte alta del paese. E quattro o cinque cinghiali che scavano all’interno di un parco giochi frequentato dai bambini non rappresentano proprio il massimo in termini di igiene e sicurezza, visto che gli ungulati sono spesso infestati da zecche, parassiti in grado di trasmettere malattie potenzialmente pericolose per l’uomo. Comunque, alla luce dei numerosi avvistamenti in paese, il sindaco Magnacca ha investito della questione la Polizia provinciale, al comando di Antonio Miri, unico corpo autorizzato ad effettuare abbattimenti in selecontrollo. Secondo quanto riferisce il sindaco gli agenti della Polizia provinciale hanno effettuato anche un primo sopralluogo per studiare una strategia di intervento.

Francesco Bottone