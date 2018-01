VASTO (CH) – Cinghiali, riparte la caccia di selezione: mille e 43 abbattimenti nel Vastese.

L’Atc riattiva il prelievo a soli tre giorni dalla chiusura della caccia in braccata all’ungulato. Cacciatori di selezione in azione da domani e fino a giugno.

Sono mille e quarantatre i cinghiali da abbattere nell’Atc Vastese secondo il piano di prelievo per la caccia di selezione.

Nel pomeriggio di oggi, presso la sede dell’Atc a Vasto, il responsabile delle operazioni, Angelo Pessolano, ha consegnato le fascette che autorizzano al prelievo selettivo dei cinghiali.

«A ciascuna squadra sono assegnati quindici capi da abbattere così suddivisi: due maschi adulti e due femmine adulte; due maschi e due femmine sub-adulti e sette classi zero, questi ultimi senza distinzione di sesso. – ha spiegato Pessolano – I cacciatori di selezione abilitati, quindi con tesserino e con certificato di taratura valido, e ovviamente iscritti alle squadre, potranno operare solo all’interno delle zone assegnate alle proprie squadre di appartenenza. Si può andare a caccia anche sulla neve e negli orari previsti per la caccia, cinque giorni a settimana ad esclusione del martedì e del venerdì, giornate di silenzio venatorio. Per il momento attiviamo il piano di prelievo all’interno dell’area vocata, ma presto si sparerà anche nella zona non vocata. Visto che lì, nella zona non vocata, è prevista l’eradicazione totale della specie cinghiale, si sparerà senza un piano di prelievo quindi senza limite di capi, né di sesso o di età».

Questa prima fase di prelievo dunque contempla l’abbattimento di 1043 capi, distinti in classi di età e sesso, secondo il piano stilato dal tecnico dell’Atc, De Ritis. Entro il 20 gennaio prossimo le squadre dovranno riconsegnare i verbali di battuta della caccia in braccata. A quel punto l’Atc avrà il dato esatto degli abbattimenti operati in braccata e deciderà, in accordo con la Regione e l’Ispra, se proseguire la caccia di selezione o se ritoccare il piano di prelievo, ampliandolo o restringendolo.

Da domani, dunque, riparte la caccia di selezione sul territorio dell’Atc Vastese anche se limitatamente alla zona vocata alla presenza del cinghiale. Escluse, dunque, per il momento, le zone costiere, dove tra l’altro la presenza del cinghiale è più massiccia e problematica.

Il disciplinare della caccia di selezione è consultabile sul sito dell’Atc Vastese.

Francesco Bottone

