CASTIGLIONE MESSER MARINO – Due milioni per il ponte Sente, rischio stralcio se non c’è la copertura economica.

I dubbi sollevati dal consigliere comunale di opposizione di Castiglione Messer Marino, Enzo Fangio. Nessun intento di fare polemica contro i 5 Stelle, ma solo la curiosità di capire e di fugare ogni dubbio. E così, mentre si attende sul ponte Sente l’arrivo della delegazione pentastellata guidata dalla onorevole Carmela Grippa e dal consigliere regionale del Molise, Andrea Greco, il consigliere comunale di Castiglione pone pubblicamente delle domande.

«Mi chiedo e chiedo ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, – esordisce Fangio – se l’emendamento è stato inserito nel decreto Genova, dovendo lo stesso essere approvato probabilmente mercoledì, viste le difficoltà di copertura economica, non c’è il rischio che stralcino tutte le norme che con Genova non c’entrano?».

E ancora: «Non sarebbe stato meglio far fare un’ulteriore verifica da parte dei tecnici del Ministero, come stanno facendo con gli altri viadotti in tutta Italia e anche in Abruzzo, per capire le reali problematiche e poi stanziare i soldi? Questi 2 milioni di euro su quale verifica/progetto sono stati stanziati? Chi sarà l’ente attuatore? La Provincia di Isernia?».