Gara di tiro con pistole e hamburger di cinghiale: abbinata vincente all’Auro d’Alba

SCHIAVI DI ABRUZZO – Continuano gli appuntamenti agonistici presso il campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo, al confine con il Molise. E per la giornata di domani (24 agosto, ndr) è prevista una gara di tiro per ami corte, pistole semiautomatiche, su bersagli reattivi e sagoma fissa. Una sorta di combinata tra il tiro lento mirato, ma con il fattore stress determinato dal tempo scandito inesorabilmente dal cronometro, e il tiro ad ingaggio rapido sui “ferri” reagenti. «Dopo la gara di tiro con le carabine a duecento metri del prestigioso circuito nazionale “Armi e Tiro” delle scorse settimane, ci dedichiamo agli appassionati delle armi corte. – spiega Lorenzo Di Biase, dirigente del campo di tiro che vanta ormai 411 soci provenienti dal Molise, dall’Abruzzo e dalla regioni limitrofe – Una gara, quella di domattina, con avvio previsto intorno alle ore 10,30, che si concluderà, come al solito, con una colazione sociale sul campo offerta a tutti i partecipanti a base di hamburger di cinghiale». Cresce inoltre la partecipazione alle attività proposte dal campo di tiro “Auro d’Alba” da parte del gentil sesso. «Stiamo registrando un crescente interesse da parte delle donne che si avvicinano allo sport del tiro con armi da fuoco. – spiega infatti Di Biase – Le nostre tiratrici sono appassionate in particolare di armi corte, pistole semiautomatiche e revolver, ma non disdegnano l’approccio con le carabine, armi ad anima rigata. Ci stiamo inoltre attrezzando per il cinghiale corrente, specialità dedicata in particolare ai tanti cacciatori dell’Alto Molise che frequentano il nostro campo. E nel breve periodo organizzeremo dei corsi con armi ad aria compressa, quelle utilizzate per il softair per capirci, proprio per avvicinare sempre più persone al mondo del tiro sportivo con le armi». Per la gara di domani è possibile iscriversi direttamente sul campo e per informazioni è possibile contattare i numeri 3282757011 – 3409684917.

Antonio Rosica