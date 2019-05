La Lega sostiene la candidatura di Troiano: l’assessore regionale Campitelli mercoledì sera a Schiavi

SCHIAVI DI ABRUZZO – L’assessore regionale della Lega, Nicola Campitelli, sarà mercoledì a Schiavi di Abruzzo per dare sostegno alla candidatura del suo uomo, Carlo Troiano, nella lista per le comunali guidata da Tito Falasca.

L’appuntamento è intorno alle 19,30 presso il ristorante “I templi italici” dove è in programma un evento elettorale della lista “Schiavi di Abruzzo nel cuore”. Ha assicurato la sua partecipazione l’assessore regionale Nicola Campitelli.

Carlo Troiano, già assessore per due mandati con il sindaco Luciano Piluso, nei mesi scorsi ha aderito alla Lega Abruzzo e ha fatto una scelta diversa, candidandosi con la lista che si propone come alternativa all’amministrazione uscente. Troiano è l’unico esponente della Lega in lista, tutti gli altri candidati consiglieri sono “indipendenti”. Per il partito guidato da Matteo Salvini è assolutamente importante avere degli amministratori eletti anche nei comuni più piccoli e proprio per questo Troiano è stato invitato dalla Lega Abruzzo a presentare la sua candidatura di bandiera. E a dare sostegno a questa impresa elettorale, mercoledì arriverà il numero uno della Lega nel Chietino e assessore regionale Campitelli.