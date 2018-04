Lo staff di Forza Italia: «La visita di Berlusconi non è stata annullata»

«La visita dei Silvio Berlusconi in Molise non è stata annullata». E’ quanto precisa alla nostra redazione lo staff di Forza Italia che sta curando tutti i dettagli degli eventi in programma. «Per ragioni legate alla delicata fase delle consultazioni per la formazione del Governo, – continuano dallo staff – il presidente Berlusconi sarà impegnato nella mattinata a Roma, ma non ha affatto annullato la visita in Molise nel pomeriggio».

Di seguito il programma:

Giovedì 19 aprile

Ore 17:00

Arrivo- area di atterraggio elicottero

Agnone (IS)

spostamento in auto

Ore 17:20

Visita alla Pontificia fonderia Marinelli

Incontro con i cittadini

Via Felice D’Onofrio, 14 – Agnone (IS)

spostamento in auto verso Bagnoli del Trigno

Ore 19:00

Incontro con i cittadini presso la Domus Area

Bagnoli del Trigno (IS)

Spostamento in auto verso Campobasso

Venerdì 20 Aprile

Ore 10:30

Incontro con i cittadini presso la sede del Comune

Piazza Duomo,44 – Larino (CB)

spostamento in auto verso Casacalenda (CB)

Ore 12:00

Passeggiata e incontro con i cittadini in Piazza mercato

Casacalenda (CB)

Spostamento in auto verso Campobasso

Ore 17:30

Visita al pastificio “La Molisana” – Campobasso

Ore 21:30

Comizio di chiusura

Luogo da definire – Campobasso