Pullman sulla mulattiera: fumata bianca dalla Regione Abruzzo

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Ieri ho avuto un cordiale colloquio con il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis, con delega ai trasporti pubblici locali. Gli ho illustrato la problematica, risolta temporaneamente, riguardante il trasporto degli studenti di Castiglione Messer Marino e di quanti si recano ad Agnone per andare in ospedale, che dal primo dicembre, senza una soluzione definitiva, saranno nuovamente costretti a fare il “giro del mondo” per raggiungere il centro molisano. D’Annuntiis mi ha confermato di essere stato messo al corrente dai tecnici regionali e mi ha assicurato che seguirà di persona l’intera vicenda. Ha voluto inoltre tranquillizzare i genitori dei ragazzi, garantendomi che almeno un minibus sarà impiegato nella corsa, come anche l’ingegner Silvestri ha promesso in precedenti dichiarazioni. Nei prossimi giorni il Sottosegretario chiederà a Cerella un report sugli effettivi numeri delle utenze in modo che, nell’ambito della razionalizzazione delle linee, possa essere trovata la migliore soluzione per la storica corsa effettuata dal vettore vastese. Quindi non una promessa generica ma un vero e proprio impegno personale chiedendomi anche di aggiornarci intorno a metà novembre, quando la soluzione dovrebbe essere stata messa già nero su bianco. Bisogna comunque continuare ad essere tutti sul pezzo, per evitare “distrazioni” che possano far ripiombare i ragazzi nell’incubo dell’interminabile viaggio tra le montagne abruzzesi e molisane. Incubo che si sarebbe potuto evitare già da tempo, con un’azione politica più coordinata e pressante».

Così Enzo Fangio, consigliere comunale di Castiglione Messer Marino, in merito alla problematica del passaggio dei mezzi pubblici sulla ex statale Istonia, la famosa mulattiera. In base agli attuali accordi, infatti, il passaggio degli autobus è autorizzato solo fino alla fine di novembre.