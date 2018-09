Rimosso il rimorchio che ha perso la pala eolica: torna transitabile la provinciale Castiglione-Torrebruna

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Rimosso il rimorchio che ha perso la pala, torna transitabile la provinciale Castiglione-Torrebruna.

Le operazioni di sgombero della carreggiata della provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna sono terminate intorno alle ore 19. Il pesante rimorchio che trasportava la pala eolica finita fuori strada è stato riaddrizzato e successivamente spostato, liberando così la sede stradale. L’arteria è stata quindi riaperta al traffico dopo più di ventiquattro ore dall’incidente di ieri che ne aveva causato la chiusura. Recuperata anche la pala eolica da 14 tonnellate, lunga 55 metri, finita nella scarpata e ora adagiata a bordo strada. La struttura è visibilmente danneggiata (come si vede nel video inviato alla nostra redazione da un lettore, ndr) e non potrà essere utilizzata. Il costo della pala si aggira intorno al 400mila euro. A ciò va aggiunto il danno subito dalla strada che pare abbia accusato un cedimento al margine della carreggiata. Dopo la sistemazione della strada potrà riprendere la “processione” delle 48 pale da trasportare sul sito della wind farm di Castiglione. I mezzi con le enormi pale partono dalla zona industriale di Trivento e impiegano circa otto ore per raggiungere la destinazione dopo pericolose manovre nei centri abitati di San Giovanni Lipioni, Torrebruna e Castiglione Messer Marino.