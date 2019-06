San Giovanni Lipioni, Nicola Rossi nomina la giunta: Marilena Grosso vicesindaco, Giovanni Grosso assessore

SAN GIOVANNI LIPIONI – Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo consiglio comunale di San Giovanni Lipioni. Il neo eletto sindaco, Nicola Rossi, ha giurato solennemente di rispettare la costituzione e le leggi nell’espletamento del suo mandato da primo cittadino. Successivamente ha dato comunicazione della composizione della Giunta municipale, composta da Marilena Grosso, con delega di vicesindaco e di Giovanni Grosso, il vicesindaco uscente della precedente amministrazione. Quote rosa rispettate, dunque, nell’esecutivo di San Giovanni Lipioni. Nel corso della seduta dell’assise civica il sindaco ha dato lettura delle linee programmatiche che caratterizzeranno i suoi cinque anni di mandato. «Oltre ad una particolare attenzione alla manutenzione ordinaria e al decoro urbano del piccolo borgo, – ha spiegato il sindaco in aula – è necessario rispondere prioritariamente alle esigenze della popolazione condividendo, di volta in volta, le scelte di particolare rilevanza. La nostra lista – ha svelato il primo cittadino – ha ottenuto l’87 per cento dei consensi ed è stata composta un’ora prima della scadenza per la presentazione delle candidature, perché si era venuti a conoscenza che non era stata presentata alcuna lista di candidati del posto, ma solo di candidati provenienti da fuori. Infatti i vari incontro pre-elettorali che erano stati promossi allo scopo di fare una lista non avevano prodotto risultati».

Alla fine, comunque, per dare a San Giovanni Lipioni un sindaco del posto, Nicola Rossi ha accettato la candidatura e ora cinge la fascia tricolore.