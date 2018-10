CASTIGLIONE MESSER MARINO – Smargiassi: «Questa donna ha ribaltato i tavoli del ministero per portare a casa due milioni di euro».

L’onorevole Carmela Grippa protagonista indiscussa della battaglia per la riapertura del ponte Sente.

«Come si fa a votare per Carmela Grippa? Una incapace e completamente inesperta. Meglio votare per un politico navigato come Gianfranco Rotondi. E’ quello che mi dicevano alla vigilia delle politiche qui a Castiglione Messer Marino e in tutto il Vastese. Oggi quella incapace di Grippa ha portato a casa un risultato straordinario, in un tempo record. Cose mai viste prima, con nessun partito politico al Governo».

Ha iniziato così il suo intervento presso la palestra comunale di Castiglione Messer Marino, il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Pietro Smargiassi. «Sappiate, – ha continuato rivolgendosi ai castiglionesi presenti – che questa incapace è stata in grado in appena 48 ore di chiedere e ottenere un incontro con il sottosegretario Dell’Orco presso il Ministero guidato da Toninelli. E sempre questa sprovveduta e incapace di Grippa in quella sede, con noi tutti presenti al tavolo di lavoro, ha sbattuto i pugni sul tavolo per ottenere che nel decreto emergenze venissero inserite quelle tre righe che hanno portato alla concessione di due milioni di euro per la riapertura del viadotto Sente».

«Altri personaggi, – ha continuato Smargiassi entrando più in campagna elettorale – quelli che venivano solitamente in elicottero qui nell’Alto Vastese, promettendovi milioni e milioni di euro come se piovesse, quelli che venivano a farsi le foto sul ciglio delle frane, gli esperti della politica e dell’amministrazione, oggi dove sono? Hanno mantenuto una sola delle promesse elettorali fatte? No, nemmeno una. Noi invece, inesperti e incapaci come siamo, abbiamo preso a cuore questa problematica e trovato, in un mese di tempo, due milioni di euro per permettere la riapertura del viadotto».

Francesco Bottone