Vitelli attaccati dai lupi, l’associazione Salviamo l’Orso dona un recinto elettrificato ad un allevatore di Rosello

ROSELLO (CH) – «Questo recinto è stato donato dall’associazione Salviamo l’Orso onlus ad un allevatore di Rosello che aveva subito perdite, in particolare di un vitello, a causa dei lupi, rimborsato dopo anni dalla Regione Abruzzo con un’elemosina: 44 euro».

E’ quanto dichiara all’Eco Dario Rapino, fotografo naturalista dell’associazione Salviamo l’Orso onlus.

Nei giorni scorsi proprio Rapino aveva raccontato la singolare storia dell’allevatore “rimborsato” con 44 euro dalla Regione per un vitello ucciso dai lupi. Si era poi messo in contatto con l’allevatore e aveva proposto l’installazione, a spese dell’associazione Salviamo l’orso, di un recinto elettrificato per tenere lontani dalla mandria i predatori. Detto, fatto. Il recinto è stato posizionato e attivato nei giorni scorsi.

«Intanto si spendono soldi per pagare illustri professori per il cosiddetto piano lupo. – continua polemicamente Rapino – Se chiedono a noi glielo facciamo gratis il piano. E la nostra associazione vive di finanziamenti dei soci. Recinti e buoni pastori abruzzesi eliminano il conflitto tra uomini e predatori. La convivenza è necessaria, è possibile».