Pullman sulla mulattiera, Masciotra: «Revocare subito il divieto, ho chiesto l’intervento dell’assessore Niro»

AGNONE – «Resto davvero perplesso e stupito nel leggere le dichiarazioni del consigliere provinciale di opposizione Daniele Saia in merito ai disagi, dallo stesso sottovalutati, cui andranno incontro i pendolari dell’Alto Vastese con la chiusura, annunciata per lunedì, della provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli».

Inizia così lo sfogo del consigliere comunale di Agnone con delega ai trasporti Germano Masciotra, che vive sulla propria pelle la fatica di essere pendolare. Il motivo della polemica a distanza con Saia è l’utilizzo, da parte degli autobus di linea, della mulattiera, la ex statale Istonia appena sistemata e asfaltata. Per la Provincia di Chieti non ci sono problemi al transito, per quella di Isernia invece non se ne parla proprio.

«Ipotizzare l’impiego di due, tre o addirittura quattro minibus a turno, per tre turni, per portare al lavoro gli operai pendolari di Castiglione e dell’Alto Vastese significa non avere la minima idea di cosa sia il trasporto pubblico. – continua Masciotra all’indirizzo dell’avversario politico – Come anche è ridicola l’idea di una coincidenza tra i pullman abruzzesi e quelli molisani in località Secolare. Parliamo di ditte pagate da due Regioni diverse, non si troverà mai un accordo. Ancor più folle è la proposta di dirottare gli autobus in partenza da Castiglione sulla fondovalle Trigno, per farli arrivare fino a San Salvo per prendere l’autostrada. Significa far partire i mezzi un’ora prima per stare nei tempi e arrivare in orario. Praticamente si chiede agli operai di alzarsi alle due del mattino per prendere servizio alle sei. Una vera e propria follia, quasi offensiva. La burocrazia tra le due Province e le due Regioni non può gravare sulle spalle degli operai pendolari. L’unica cosa da fare, immediatamente, senza perdere alcun tempo, è revocare il divieto di transito per i mezzi pesanti sulla ex statale Istonia. Permettere ai pullman di transitare sulla ex mulattiera in modo da raggiungere più o meno agevolmente e in tempi accettabili la fondovalle Sangro e la relativa zona industriale. Il resto sono chiacchiere che non hanno alcun raccordo con la realtà».

E dopo queste dichiarazioni, proprio al fine di by-passare la burocrazia e risolvere il problema ai colleghi pendolari abruzzesi, il consigliere delegato Masciotra ha scritto una dettagliata email all’assessore regionale del Molise, Vincenzo Niro, sollecitando un suo intervento «per ripristinare al più presto il passaggio degli autobus di linea sul tracciato ex istonia 86».

Francesco Bottone