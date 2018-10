Riapertura ponte Sente, Greco pressa: «Lunedì sarò dall’assessore Niro, voglio un cronoprogramma certo»

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Lunedì sarò dall’assessore regionale Niro per chiedere un immediato incontro con la Provincia e i parlamentari, al fine di stilare un cronoprogramma certo e rapido. Perché la Provincia di Isernia non deve perdere un solo minuto, deve mettersi al lavoro per risolvere un problema troppo grande per lasciare spazio alle contrapposizioni politiche».

Andrea Greco, consigliere regionale del Molise del M5S, non se ne starà con le mani in mano dopo aver incassato il «miracolo» da Roma di aver ottenuto uno stanziamento di due milioni di euro per la riapertura del ponte sul Sente che collega l’Alto Molise e l’Alto Vastese. L’onorevole Carmela Grippa, una leonessa che ha sbattuto i pugni sul tavolo del Ministero per ottenere quello stanziamento, lo ha spiegato ieri, proprio davanti alle transenne del ponte: la copertura finanziaria c’è, il provvedimento si sta già votando e realisticamente a fine novembre quei soldi saranno materialmente disponibili. Ma Greco non vuole perdere tempo e fa pressing sulla Regione Molise, nella persona dell’assessore Niro, e soprattutto sulla Provincia di Isernia, l’ente proprietario e dunque gestore dell’enorme viadotto. Spetterà alla Provincia gestire quei due milioni di euro. E per qualcuno è proprio questo il problema, visto che le Province non brillano certo per efficienza e rapidità di azione. Il rischio di una “Fraine bis” è più che concreto.

«Abbiamo preso un impegno con le comunità vicine al Sente circa un mese fa. – riprende Greco – Ieri siamo tornati dai cittadini di Castiglione Messer Marino per comunicare che siamo riusciti ad ottenere 2 milioni di euro nel Decreto Emergenze, finalizzati alla messa in sicurezza e alla riapertura del viadotto. Queste non sono chiacchiere, questi sono i fatti del Governo del Cambiamento, questi sono i fatti che abbiamo ottenuto grazie ad una azione sinergica tra i consiglieri regionali e parlamentari di Abruzzo e Molise. Un segnale straordinario per queste comunità: le aree interne sono al centro dell’attenzione di questo Governo, al di là della cattiveria e delle invenzioni di alcuni. Stiamo lavorando tutti i giorni, senza sosta, nonostante questa regione non la governiamo. Ringrazio il Governo, il Ministro Toninelli e il Sottosegretario Michele Dell’Orco per la grande attenzione dimostrata per il nostro territorio. E già lunedì sarò dall’assessore regionale per chiedere un immediato incontro con la Provincia e i parlamentari, al fine di stilare un cronoprogramma certo e rapido».

Francesco Bottone

