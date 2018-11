BELMONTE DEL SANNIO – «Oggi la troupe di Striscia la Notizia è giunta in Belmonte del Sannio per documentare la difficile situazione delle comunicazioni stradali tra Abruzzo e Molise, tra Alto Molise e Alto Vastese a causa dell’interruzione della ex statale 86 all’altezza della galleria Fonte Vallone che bypassa l’abitato del comune e le pessime condizioni per la frana esistente sul tracciato comunale alternativo».

Iniziava così il post su Facebook pubblicato ben tre anni fa dal parroco di Belmonte del Sannio e giornalista don Francesco Martino. Oggi il sacerdote-cronista ha ripostato quel “ricordo” commentandolo amaramente con le parole: «Tre anni fa… ed oggi punto e a capo».

E per questo abbiamo titolato: «Alto Vastese e Alto Molise isolati, interviene il Genio di “Striscia la Notizia”». Un titolo fuorviante se vogliamo, nel senso che non è vero che oggi, né domani, né in questi giorni, interverrà il Genio di Striscia. Almeno non ne abbiamo contezza. Era un semplice espediente giornalistico per dimostrare che in materia di viabilità, o meglio di viabilità negata, le zone interne del Molise e del Vastese sono ferme a tre anni fa o forse più. Le stesse notizie di allora potrebbero essere ripubblicate oggi, cambiando solo la data, perché la situazione è rimasta identica nonostante le chiacchiere da bar dei vari politici, sedicenti amministratori.

«La troupe ha incontrato il sindaco, Errico Borrelli, gli studenti abruzzesi che ogni giorno si recano ad Agnone. – si leggeva nel post di tre anni fa di don Francesco – Hanno documentato la penosa situazione che penalizza più di tutte Agnone, la sua economia, l’accesso ai servizi sanitari di emergenza».

Situazioni identiche, allora per la galleria di Belmonte, oggi per il ponte di Belmonte. Il viadotto Sente chiuso per motivi precauzionali con il traffico dirottato su una mulattiera in quota più adatta al transito di vacche e cinghiali che a quello dei mezzi di locomozione. Isolamento territoriale, quello solito, quello di sempre, oggi come tre anni fa. La politica dorme, il territorio muore dal punto di vista economico, culturale e sociale. E l’unica speranza, forse, è attendere l’arrivo del Genio di Striscia anche per il ponte.

